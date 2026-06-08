غادة عادل: وصلت للاكتئاب بسبب وزني.. والفيلر جعلني أفكر في اعتزال الفن

كشفت الفنانة غادة عادل عن تفاصيل تجربتها مع زيادة الوزن خلال فترة سابقة، والضغوط النفسية التي مرت بها بسبب ذلك، إلى جانب قرارها استخدام حقن “مونجارو” ضمن رحلة خسارة الوزن بعد استشارة طبية.

تجربة غادة عادل مع التخسيس

وقالت غادة عادل، خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة”، المذاع عبر قناة دي ام سي ، تقديم إسعاد يونس، إنها كانت تحب الطعام بشكل كبير، وتعتبره من أهم متع حياتها، لكنها وصلت إلى وزن 77 كيلوغرامًا، وهو ما تسبب لها في حالة نفسية صعبة وصلت إلى حد الشعور بالاكتئاب وعدم الرغبة في رؤية نفسها.

وأضافت أنها تلقت نصيحة باستخدام حقن “مونجارو” في البداية، لكنها ترددت قبل اتخاذ القرار، ثم توجهت إلى طبيب مختص أجرى لها مجموعة من التحاليل الطبية، وأكد لها أن حالتها تسمح باستخدام الحقن.

روتين غادة عادل للحفاظ على الوزن المثالي

وأوضحت أنها تمكنت من الوصول إلى وزن 61 كيلوغرامًا خلال 3 أشهر، بالتزامن مع ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي بكميات أقل، مؤكدة أن التجربة كانت جزءًا من رحلة استعادة التوازن الصحي والنفسي لديها.

وكشفت الفنانة غادة عادل عن تفاصيل أزمة صحية وجمالية مرت بها بسبب الفيلر الدائم، مؤكدة أنها فكرت في اعتزال التمثيل لفترة بسبب تأثيره على ملامح وجهها، كما تحدثت عن أهمية الاهتمام بالصحة، وتأثير الابتعاد عن الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي على حياتها اليومية.





وقالت غادة عادل إن اهتمامها بصحتها خلال الفترة الأخيرة انعكس بشكل إيجابي على حياتها، موضحة أنها أصبحت أكثر تركيزًا وقدرة على التذكر بعد أن منحت نفسها وقتًا أكبر للعناية بصحتها الجسدية والنفسية.

وأضافت أنها شعرت سابقًا بحالة من التشتت وكثرة النسيان نتيجة الانشغال المستمر بالهاتف، مشيرة إلى أنها قررت الابتعاد لفترة من أجل التركيز على نفسها ونوعية الطعام الذي تتناوله، للحفاظ على صحة بشرتها وشعرها.

تجربة صعبة مع الفيلر الدائم.

الفيلر من أسوء تجارب حياتي

وتحدثت غادة عادل عن تجربتها مع الفيلر، واصفة إياه بأنه من أسوأ التجارب التي مرت بها، موضحة أن الأمر بدأ خلال مشاركتها في مسلسل "قلب ميت" عام 2007، عندما طُلب منها زيادة امتلاء منطقة الخدين بما يتناسب مع الشخصية.

وأشارت إلى أنها خضعت لإجراء تجميلي بسيط في البداية، إلا أنها فوجئت بعد فترة بظهور تغيرات غير طبيعية في وجهها، ما دفعها إلى البحث عن سبب المشكلة والخضوع لعدد من الإجراءات العلاجية.



وأضافت أنها سافرت إلى إنجلترا لمتابعة حالتها، وهناك سألها الطبيب عما إذا كانت قد خضعت لحقن فيلر، وهو ما نفته في البداية، قبل أن تكتشف لاحقًا أن المادة المستخدمة كانت فيلرًا دائمًا وليس مؤقتًا كما كانت تعتقد.



وأوضحت أن الطبيب أخبرها بأن هذه المواد قد تتحرك أو تظهر آثارها بمرور الوقت، وهو ما تسبب في بروز غير طبيعي بمنطقة الخدين، قبل أن تتعرض المادة لاحقًا لتليفات أدت إلى تفاقم المشكلة.



وأكدت غادة عادل أنها لجأت في النهاية إلى طبيب متخصص تثق به، حيث خضعت لعملية جراحية للتعامل مع آثار الفيلر دون التأثير على ملامحها الطبيعية.



وأشارت إلى أنها عادت للتصوير بعد نحو 15 يومًا فقط من العملية، لافتة إلى أن التقنيات الطبية الحديثة ساعدت على اختفاء آثار الجراحة سريعًا.

فكرت فى إعتزال الفن

وكشفت الفنانة عن مفاجأة، قائلة إنها فكرت في مرحلة من المراحل في اعتزال الفن بسبب الأزمة التي سببتها حقن الفيلر، مؤكدة أن تأثيرها على شكل الخدين كان مصدر قلق كبير بالنسبة لها، قبل أن تتمكن من تجاوز المشكلة والعودة لممارسة عملها بشكل طبيعي.





