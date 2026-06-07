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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بطاقة 10 آلاف متر يوميا.. استمرار أعمال إنشاء محطة صرف الناصرية بكفر الشيخ

المشروع
المشروع
محمود زيدان

 تتواصل أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالناصرية بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ بطاقة 10 آلاف م³/يوم، ضمن أعمال مشروع تحسين مياه مصرف كتشنر.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات البيئية والصحية للمواطنين.

وأشارت إلى أن المحطة ستحدث نقلة نوعية في خدمة الصرف الصحي بعدد من القرى المحرومة بمركز بيلا، بما يسهم في خفض التلوث وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر.

يأتي تنفيذ المشروع في إطار رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مصرف كتشنر أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ كتشنر

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