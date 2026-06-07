محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق في مطوبس.. صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة وتمهيد طريق مطوبس - برج مغيزل، تحت إشراف السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وذلك ضمن مبادرة «تأهيل الطرق» على مستوى المحافظة، وفي إطار «خطة شاملة» لتطوير مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تستهدف تمهيد وتسوية وتأهيل ورفع كفاءة الشوارع والطرق، إلى جانب استخدام طبقة الأسفلت المتهالكة أو فرد طبقة سن جديدة، باستخدام معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة، وذلك لتيسير الحركة، وسرعة التنقل، والحفاظ على المركبات والسيارات، والسير عبر طرق ممهدة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار تنفيذ المبادرة في جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، بالتوازي مع عدة مبادرات أخرى، منها مبادرة «كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة وتحسين البيئة وتعزيز المظهر الجمالي، ومبادرة «كفرالشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، ومبادرة «جميلة يا بلدي» لتطوير منظومة النظافة والتجميل والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، ومبادرة «من التكهين إلي التشغيل» لصيانة المعدات والمركبات المتهالكة بدلًا من تكهينها لتوفير المال العام.