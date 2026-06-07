تحرير 7 محاضر ضد المخابز المخالفة بمركز كفر الشيخ

تواصل الوحدة المحلية بكفر الشيخ بالتعاون مع مديرية تموين البندر، وتموين مركز كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية المكثفة، وتنفيذاً لتكليفات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على جميع المخابز، والأسواق، وتحرير محاضر لجميع المخالفين، وتحقيق الانضباط لدى جميع المخابز للتأكد من وزن رغيف العيش، وجودته.

وفي هذا السياق، تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار أعمال الحملة التموينية المكثفة بنطاق قريتي الحمراء، والكفر الجديد، حيث قامت بأعمالها، وتم المرور مخابز رغيف العيش المدعم، وتم تحرير 7 محاضر متنوعة خلال أعمال الحملة.

وشدد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ باستمرار الحملات التموينية بصفة يومية بنطاق حي شرق وغرب، بالتوازي مع الحملات التموينية بجميع قرى مركز كفر الشيخ، وتحقيق الانضباط والالتزام بوزن وجودة الرغيف.

جاء ذلك بإشراف محسن عبد اللطيف، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وحاتم الطراوي، رئيس قرية الحمراء، ودكتور محمد عبد القوي، مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ، والدكتورة فاطمة البستاوي، رئيس الرقابة التموينية، والمهندس أحمد شحاتة، مفتش تموين مركز كفر الشيخ.