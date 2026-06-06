مصرع طالب صدمه قطار في كفر الشيخ

لقي طالب بكفر الشيخ، اليوم مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديدية من معبر غير قانوني.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد وصول م.ح 16 سنة، طالب، يقيم حي السلخانة، دائرة قسم ثان كفر الشيخ، مصاباً بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية اللازمة.

وكشفت التحريات أن المتوفى صدمه قطار «شربين - قلين» على بعد نحو 300 متر من مزلقان السلخانة، أثناء عبوره من معبر غير قانوني، مما أدى إلى وفاته، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1631 لسنة 2026م، إداري قسم ثان كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.