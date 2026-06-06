محافظ كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة وتأهيل وتمهيد طريق زوبع بالحامول

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة وتأهيل وتمهيد طريق زوبع بمركز الحامول، تحت إشراف عمر الزعيقي، رئيس مركز ومدينة الحامول.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق الداخلية وتيسير حركة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ أعمال تحسين وتمهيد الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، مشيدًا بالدور الإيجابي للمشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن أعمال رفع كفاءة وتمهيد طريق زوبع تأتي ضمن خطة متكاملة لتأهيل الطرق ورفع كفاءتها بمركز الحامول، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من معاناة المواطنين، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.