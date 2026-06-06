محافظ كفر الشيخ يوجه بتغيير خط مياه قرية الكشايكة بمطوبس

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بتغيير خط مياه الشرب بقرية الكشايكة بمركز مطوبس، لضمان انتظام الخدمة وعدم تأثر المواطنين، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

أكد محافظ كفر الشيخ ضرورة حل مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة المرافق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بمختلف القطاعات.

خصصت محافظة كفرالشيخ خطوطًا للتواصل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114)، بالإضافة إلى رقم (0473220792)، للتعامل الفوري مع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.