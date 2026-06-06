ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في كفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود الحملة المكبرة التى قامت بها محافظة كفرالشيخ بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومباحث التموين، والرقابة التموينية، بمصنع مواد غذائية بمدينة كفرالشيخ، تحت إشراف سامح شبل، وكيل وزارة التموين، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور السيد شوقت، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم السبت- أن الحملة أسفرت عن ضبط 5300 عبوة من المربى بإجمالي 24 طنًا، دون أي بيانات دالة على مصدرها أو مكوناتها أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، إلى جانب ضبط 1850 عبوة غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالأمن الغذائي، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ على التصدي بكل حزم للمخالفات التموينية والغذائية، وعدم السماح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مع استمرار تنفيذ حملات مفاجئة على الأسواق والمنشآت الغذائية بالمحافظة لتحقيق الانضباط وحماية المستهلك.