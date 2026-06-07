تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بحي غرب كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تنفيذ أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات والقمامة من مختلف شوارع وميادين حي غرب، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في تكثيف حملات النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الأعمال تنفيذ حملات مكثفة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات، إلى جانب كنس الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع الأتربة من جوانب الطرق، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لضمان سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بمنظومة النظافة.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار جهود أجهزة الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لخطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين ورفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف المناطق.

جاءت الأعمال تحت إشراف محمد زكريا، رئيس حي غرب، وعبد الخالق أبو عيدة، مساعد رئيس الحي.