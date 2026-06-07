أحمد سعد: قد أقدم أشياء غير تقليدية.. وهناك من يستغل المشاعر الدينية للتأثير على الناس

أكد الفنان أحمد سعد، أنه قد يقوم أحيانًا بتقديم أفكار أو إطلالات يراها البعض غير تقليدية، لكنه يرى أن هناك أشخاصًا آخرين يتبنون سلوكيات أكثر غرابة بطرق مختلفة.

وقال أحمد سعد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن بعض الأشخاص يحاولون التأثير على مشاعر الناس من خلال الخطاب الديني، رغم أنهم ليسوا من المتخصصين أو الجهات الدينية الرسمية مثل الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية.

تقديم المحتوى الذي يؤمن به لجمهوره

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب العباد وأعمالهم، مؤكدًا أن تركيزه الأساسي ينصب على عمله الفني وتقديم المحتوى الذي يؤمن به لجمهوره، بعيدًا عن الدخول في جدل أو أحكام على الآخرين.