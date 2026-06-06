تامر أمين لـ أحمد سعد: ركّز في صوتك.. والموهبة أهم من الشكل

تحدث الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه “آخر النهار” عن الفنان أحمد سعد، موجّهًا له رسالة مباشرة قائلا: اعتبرها “نصيحة من أخ كبير”، ركز على الفن والغناء بدل الاهتمام الزائد بالمظهر والـ”لوك” الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا.

انتقاد للتركيز على الشكل

قال تامر أمين إن أحمد سعد يمتلك موهبة صوتية قوية ونجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه “غير محتاج” للبحث عن لفت الانتباه من خلال إطلالات غريبة أو غير تقليدية، على حد وصفه.

الموهبة أهم من الترند:

وأشار إلى أن الفنان الحقيقي يفرض نفسه بفنه وصوته، وليس بالمظهر أو إثارة الجدل، مضيفًا أن أغاني أحمد سعد حققت نجاحًا واسعًا وأصبح مطلوبًا في الحفلات والأفراح بشكل كبير.

نصيحة مباشرة:

وجّه تامر أمين رسالة مباشرة قائلاً إن التركيز على “الترند والشكل” قد يضر الفنان على المدى الطويل، بينما الاستمرار في تطوير الموهبة هو الطريق الحقيقي للنجومية والاستمرار.

تعليق على رد أحمد سعد:

وتطرق إلى رد أحمد سعد على الانتقادات، موضحًا أنه لم يتفق مع بعض ما جاء فيه، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يتحدث بدافع المحبة والنصيحة وليس الهجوم أو التشهير.

وأضاف أن أحمد سعد يمتلك موهبة استثنائية، داعيًا إياه إلى الحفاظ عليها والتركيز في الفن والغناء، لأن ذلك هو ما يصنع النجومية الحقيقية ويضمن استمرار النجاح.