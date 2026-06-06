قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يفتتح محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة
خلال مرافعة النيابة..بكاء هستيري لمالك مدرسة هابي لاند المتهم بهتك عرض أطفال
بشرى سارة للمواطنين| موعد طرح شقق «سكن لكل المصريين 9» والتقسيط على 30 عامًا
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في عدد من المشروعات بـ القاهرة
زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية "هيماتشال براديش" الهندية
وزارة الزراعة الأمريكية ترصد الدودة آكلة اللحم الحي للمرة الثانية بولاية تكساس
دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات.. وإدانة سعودية
تراجع واردات الوقود الأحفوري إلى أوروبا وسط اضطرابات أسواق الطاقة
وزيرة الجيوش الفرنسية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر ضروري للاقتصاد العالمي
المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي بحبس كروان مشاكل غيابيًا لمدة عامين
مدبولي يستقل أتوبيس يعمل بالكهرباء خلال جولته بهيئة النقل العام
حريف ضربات جزاء ويلقب بالسوليه الجديد.. لاعب بتروجت يثير حماس جماهير الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كلام ميشغلنيش.. أحمد سعد يرد على تهمة التشبه بالنساء في لوكه الجديد

أحمد سعد
أحمد سعد
سعيد فراج

قرر الفنان أحمد سعد أن يخرج عن صمته ويرد بقوة على الاتهامات التى طالته فى الفترة الأخيرة بسبب ظهوره بأقراط في ذقنه وضفيرة شعر، وهو ما يعني تشبه بالنساء. 

وقال أحمد سعد، في تصريحات تليفزيونية: اللوك مبيأثرش معايا خالص والكلام كتر عليا أوي، كلام الناس مبيشغلنيش ومبيزعلنيش والمشكلة مش فيا المشكلة في الناس، بيحبوا يشوفوا حاجات غريبة ويتكلموا عليها، عكس تصرفاتهم لما يشوفوا حاجة عادية عمر ما حد قالي الله إيه البدلة الجميلة دي أو شكلك منمق، فخلاص عادي أنا أغرب منك، أهم حاجة ميكونش حرام ولا أعمل حاجة متعارضة مع الدين، أنا مش متشبه بالنساء مفيش نساء عندها ذقن لغاية دلوقتي ومنعرفش الموضة هتروح فين.

أحمد سعد يكشف كواليس ألبومه الفرفوش 

وتحدث أحمد سعد عن كواليس تحمسه الكبير لتقديم «الألبوم الفرفوش»، مؤكدًا أن الفكرة جاءت من رغبته في تقديم حالة فنية مختلفة تواكب أجواء الصيف وتمنح الجمهور جرعة من السعادة والطاقة الإيجابية، خاصة في ظل الضغوط التي يعيشها الكثيرون يوميًا.

وقال أحمد سعد، لـ صدى البلد الإخباري، إنه كان يبحث منذ فترة عن مشروع غنائي يحمل روحًا جديدة ومختلفة عن الأعمال التي قدمها من قبل، موضحًا: «حبيت أقدم حاجة مختلفة، لأن الناس دائمًا بتحب الجديد، والفنان لازم يجدد من نفسه ويقدم أفكارًا متنوعة تناسب كل الأذواق».

وأضاف أن «الألبوم الفرفوش» جاء بعد تفكير طويل في طبيعة الأغاني التي يحتاجها الجمهور خلال موسم الصيف، مشيرًا إلى أن الهدف لم يكن مجرد طرح أغانٍ جديدة، وإنما تقديم حالة من البهجة والفرحة يشعر بها المستمع منذ اللحظة الأولى.

وأوضح سعد أن الألبوم مناسب جدًا لأجواء الصيف، وكنت حابب الأغاني تكون خفيفة ومبهجة وتخلي الناس تفرح وتنبسط، لأن الموسيقى في النهاية رسالة، وأحيانًا أغنية واحدة ممكن تغير مزاج شخص وتديله طاقة إيجابية كبيرة.

وأكد أن الحب الذي يلقاه من جمهوره يمثل نعمة كبيرة من الله، ويدفعه دائمًا لبذل المزيد من الجهد في اختيار أعماله، قائلًا: «الناس الحمد لله بتحبني، وده كرم كبير من ربنا سبحانه وتعالى، وعشان كده بحاول أكون دائمًا عند حسن ظنهم وأقدم لهم حاجة يستمتعوا بيها وتليق بدعمهم المستمر».

وأشار أحمد سعد إلى أن فكرة الألبوم اعتمدت على تقديم جرعة من السعادة في وقت أصبح الجميع بحاجة فيه إلى لحظات من الراحة والمرح، مضيفًا: «حبيت أقدم حاجة تدخل على الناس السعادة، لأن الدنيا صعبة أكيد وفيها ضغوط ومسؤوليات كتير، وكلنا محتاجين شوية فرفشة وفرحة، وده كان الهدف الحقيقي من الألبوم الفرفوش».

وكشف سعد أن النجاح الكبير والتفاعل الذي حققته أغنيات الألبوم منذ طرحها أسعده كثيرًا، معتبرًا أن ردود أفعال الجمهور هي المكافأة الحقيقية لأي فنان، خاصة عندما يشعر أن رسالته وصلت بالشكل الذي كان يتمناه.

ولم يخف أحمد سعد طموحه للفترة المقبلة، مؤكدًا أن ما قدمه في «الألبوم الفرفوش» ليس سوى خطوة ضمن خطة فنية أوسع يسعى من خلالها إلى تقديم تجارب جديدة ومتنوعة، وقال: «إن شاء الله الألبومات القادمة هتكون فيها مفاجآت كبيرة للجمهور، وعندي أفكار كتير مختلفة بحضر لها، وبتمنى إنها تنال إعجاب الناس زي ما الألبوم الفرفوش أسعدهم».

.

واختتم أحمد سعد تصريحاته الخاصة لموقع صدى البلد الإخباري بالتأكيد أن هدفه الأول سيظل إسعاد جمهوره، قائلًا: «سعادتي الحقيقية لما أشوف الناس مبسوطة بالأغاني، وإن شاء الله اللي جاي أحلى، وعندي مفاجآت كتير هتسعد الجمهور خلال الفترة المقبلة».

احمد سعد الفنان احمد سعد أعمال أحمد سعد أغانى أحمد سعد ألبوم الفرفوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

ترشيحاتنا

عمرو دياب ومحمد فؤاد

بمشاركة المشاهير.. عمرو دياب وراغب علامة يشعلان زفاف ابنة شقيق عماد زيادة

فيلم الكراش

أول ظهور لـ نور عمرو دياب فنيا.. تفاصيل

سيد زيدان

إيمان سيد زيان تهدي أغنيتها «في الذكريات» لوالدها الراحل

بالصور

بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة

أودي نوفولاري
أودي نوفولاري
أودي نوفولاري

120 دقيقة أسبوعيا.. تمارين تخفض خطر الوفاة وأمراض القلب والاضطرابات العصبية

فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة
فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة
فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة

معشوقة الجماهير.. تويوتا كورولا ‏تعود بمظهر رياضي فائق الأداء ‏ ‏

GRMN‏ كورولا
GRMN‏ كورولا
GRMN‏ كورولا

جامعة الزقازيق تنظم المؤتمر السنوي لقسم جراحة القلب والصدر

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد