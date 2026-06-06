من قلب معلم تاريخي.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

شاركت الفنانة كارولين عزمى جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث نشرت مجموعة من الصور التقطت داخل أحد المعالم التاريخية ذات الطراز المعماري الفخم.





وظهرت كارولين بإطلالة أنيقة جمعت بين اللونين الأسود والأزرق الفاتح، مع تنسيق حقيبة وإيشارب باللون الأزرق، ما أضفى على مظهرها لمسة من الرقي والبساطة.





واكتفت الفنانة بالتعليق على الصور بعدد من الرموز التعبيرية، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بجمال إطلالتها وأناقتها، فيما حصدت الصور آلاف الإعجابات خلال ساعات قليلة من نشرها



أعلنت شركة المنتج طارق الجنايني، عن انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني" بطولة أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي، كارولين عزمي، جنا الأشقر، تأليف إياد صالح، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

ونشرت الشركة المنتجة، الصور الأولى من انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني"، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا ليس التعاون الأول ما بين أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي وإياد صالح، وطارق الجنايني، حيث سبقوا وأن تعاونوا معا في فيلم "الحريفة"، ونجحوا في تحقيق نجاح كبير.

نجاحات سابقة

ونجح الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" في تحقيق إيرادات مرتفعة في قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.