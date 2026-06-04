كارولين عزمي بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار في روما

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» مجموعة من الصور الجديدة خلال زيارتها للعاصمة الإيطالية روما، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة باللون الأبيض أمام أحد المعالم التاريخية الشهيرة.





وخطفت كارولين الأنظار بفستان أبيض طويل ذي تصميم كلاسيكي، نسقته مع تسريحة شعر بسيطة وإكسسوارات بارزة، فيما التقطت الصور بجوار نافورة وتماثيل أثرية تعكس الطابع التاريخي للمدينة.





وأرفقت كارولين الصور بتعليق باللغة الإيطالية جاء فيه: «بين أزهار وجمال روما»، في إشارة إلى استمتاعها بالأجواء الساحرة والمعالم المميزة التي تشتهر بها العاصمة الإيطالية.





وحظيت الصور بتفاعل واسع من متابعيها، الذين أشادوا بإطلالتها وبجمال اللقطات التي جمعتها بين الأناقة والطابع السياحي المميز لمدينة روما

أعلنت شركة المنتج طارق الجنايني، عن انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني" بطولة أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي، كارولين عزمي، جنا الأشقر، تأليف إياد صالح، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

ونشرت الشركة المنتجة، الصور الأولى من انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني"، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا ليس التعاون الأول ما بين أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي وإياد صالح، وطارق الجنايني، حيث سبقوا وأن تعاونوا معا في فيلم "الحريفة"، ونجحوا في تحقيق نجاح كبير.

نجاحات سابقة

ونجح الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" في تحقيق إيرادات مرتفعة في قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

