كارولين عزمي تسخر من بورتريه رسمه لها معجب: ابقى ارميه

أثارت الفنانة كارولين عزمي حالة من المرح بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت صورة تجمعها بأحد الرسامين الهواة الذي أهدى لها بورتريه لم ينجح في إظهار ملامحها بشكل واضح.





ونشرت كارولين الصورة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، وعلقت عليها بروح فكاهية قائلة: «تسلم إيدك يا عمو.. ابقى ارميها بقا».





وسرعان ما انهالت تعليقات المتابعين الساخرة على الصورة، حيث داعبها البعض بمقارنات طريفة، مؤكدين أن الرسم لا يشبهها إطلاقًا، فيما اعتبر آخرون أن الموقف بأكمله يحمل طابعًا كوميديًا لافتًا، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور مع المنشور



