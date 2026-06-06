نادر حمدي يعرب عن استيائه من تجاهل دور الموزع الموسيقي بالأغاني

أبدى الموزع الموسيقي نادر حمدي استياءه من تجاهل بعض الشعراء والملحنين لدور الموزع الموسيقي عند الحديث عن صناعة الأغنية، مؤكدًا أن التوزيع الموسيقي عنصر أساسي في العمل الفني.

وكتب نادر حمدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الموزع الموسيقي الشاطر هو اللي ما تحسش بوجوده في الأغنية؛ ما بيلفتش الانتباه علشان يظهر أو تحس بيه كمستمع، لكن يخليك تحس بالأغنية كحالة، سواء كانت سعيدة أو حزينة، دوره هو دور المخرج الموسيقي، ونقل حالة الكلام واللحن والغناء للمستمع مباشرة، لأنه آخر مرحلة بتمر عليها الأغنية، وبنجاح الأغنية بيكون قدر يوصل الحالة الفنية لكل صُنّاعها”.

وأضاف نادر حمدي: "بقالي فترة ملاحظ إهمال للأسف بعض الملحنين والشعراء، في لقاءاتهم لدور الموزع الموسيقي، وكأن الأغنية بتنزل أو بتنجح (كلام ولحن فقط)!، مش عشان دورنا المفروض يبقى غير محسوس، نبقى كمان مهمشين!.. مش كفاية كده ولا إيه؟، يا ريت يا جماعة نعرف إن الأغنية عمل جماعي مكوّن من: شاعر - ملحن - موزع موسيقي - عازفين - مهندس صوت.. شكرًا".

من جانب اخر، علّق الموزع الموسيقي نادر حمدي على الجدل المثار مؤخرًا بشأن تراجع فرص التعاون بين المطربين وعدد من صناع الموسيقى، من ملحنين وموزعين وشعراء غنائيين، في الأعمال الفنية الجديدة.

وكتب نادر حمدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا: “أصدقائي صناع الموسيقى.. الموضوع بقى سهل أوي دلوقتي لو المغني اللي بتبعت له ماردش عليك أو مش عاجباه الأغنية وأنت مقتنع بيها هات حد صوته حلو تعرفه، واعمل له الأغنية ونزلوها.. ماحدش عارف ممكن تبقوا أنقذتوا الصناعة، وزودوا عدد المطربين الكويسين، وهاتتنسب ليك في النهاية”.