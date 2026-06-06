في عيد ميلادها.. لماذا أجهضت آمال رمزي نفسها 15 مرة؟

تحتفل الفنانة آمال رمزي التى قدمت مجموعة من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى وجدان المشاهد العربي بعيد ميلادها اليوم.

وقد أثارت الفنانة آمال رمزي حالة من الجدل الواسع، بعدما تحدثت عن بعض الأمور من أسرارها الخاصة، عندما حلت ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، حيث جائت أبرز تلك الأسرار اتخاذها خطوة الإجهاض ما يقرب من 15 مرة دون أن تشعر بالندم.

آمال رمزي تثير الجدل بإجهاض نفسها 15 مرة

حلت الفنانة آمال رمزي ضيفه بأحد البرامج التليفزيونية، كشفت بعض أسرارها الخاصة، والتي أثارت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت آمال على أنها أقدمت على إجهاض نفسها حوالي 15 مرة، لعدم رغبتها في الإنجاب.

لماذا أجهضت آمال رمزي نفسها 15 مرة؟

وأوضحت الفنانة آمال رمزي انها أجهضت نفسها ما يقرب من 15 مرة، لعدم رغبتها في الإنجاب، مؤكدة على عدم شعورها بالندم جراء تلك الخطوة، خاصة وأنها اعتبرت أبناء أشقائها بمثابة أولاد لها.

زواج العندليب والسندريلا

كما تحدثت عن علاقة سعاد حسني بالفنان عبد الحليم حافظ، مؤكدة زواجهما، وقالت: أنا شوفتهم مع بعض مرتين.. مرة كانوا بيتكلموا، والمرة التانية كنت عندهم في بيتهم، وكانت علاقتهم حلوة جدًا. سعاد كانت بتسيب الاستوديو وتروح له المونتاج علشان تشوف شغله وتقعد معاه."

وأضافت أن الإعلامي مفيد فوزي كان وراء معرفة كثيرين بعلاقتهم، قائلة:مفيد فوزي فضل وراهم لحد ما عرف إنهم متجوزين، بس هما ماكانوش حابين يعلنوا.

كما كشفت أن سعاد حسني تزوجت أيضًا المخرج صلاح كريم في زيجة لم تكن معروفة وقتها.

وتطرقت رمزي في حديثها إلى علاقتها بعدد من النجمات، قائلة:ميرفت أمين ونجلاء فتحي صديقاتي جدًا.. وأنا كنت السبب في خطف نور الشريف من نجلاء. اتجوزته!.