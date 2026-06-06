نقصت مصروفهم.. رسالة ساخرة من تركي آل الشيخ بعد ملاحظات عائلته على فيلم 7DOGS

داعب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، متابعيه بتعليق ساخر عقب عرض فيلم «7DOGS» على أفراد عائلته، وكشف عن ردود أفعالهم تجاه العمل بعد مشاهدته.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حساباته الرسمية تعليقًا طريفًا أوضح فيه أن عائلته أبدت إعجابها بالفيلم، لكنها في الوقت نفسه قدمت له عددًا من الملاحظات والانتقادات، مشيرًا إلى أنه تقبلها بصدر رحب، قبل أن يختتم حديثه مازحًا: "المهم تم تنقيص مصروفهم"



يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ، كان قد أعلن عن تحقيق فيلم 7DOGS رقمًا قياسيًا جديدًا فى شباك التذاكر السعودي، مؤكدًا أن العمل نجح فى كسر رقم أعلى افتتاحية فى تاريخ دور العرض بالمملكة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: «الحمد لله.. فى 6 أيام كسرنا رقم أعلى افتتاحية فى السينمات فى السعودية.. ولسه فاضل دخل اليوم عشان نقفل الأسبوع وإن شاء الله رقم جديد».

وأكد آلـ الشيخ أن الفيلم حقق 10.484.513 دولارًا إيرادات، مع بيع 1.412.693 تذكرة خلال أول 6 أيام فقط من طرحه بدور العرض السينمائية فى مختلف أنحاء العالم العربى، فى إنجاز يؤكد الإقبال الجماهيرى الكبير الذى يحظى به العمل.

ويُعد «7DOGS» من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية من حيث الميزانية، إذ بلغت تكلفة إنتاجه نحو 40 مليون دولار، ويجمع لأول مرة بين النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز فى بطولة مشتركة، بينما يتولى إخراجه الثنائى العالمى بلال العربى وعادل فلاح.

وتستند قصة الفيلم إلى فكرة أصلية للمستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع فريق Big Time، فيما كتب السيناريو والحوار محمد الدباح.