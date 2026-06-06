قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفرجوا عن أبو صفية.. رئيسة العفو الدولية تدين"القسوة" الإسرائيلية في غزة
تداول صور امتحان عربي الدبلومات الفنية بعد دقيقتين من توزيعه باللجان بتليجرام|التعليم:جاري التأكد
مراتي.. عمر مرموش يحتفل بعقد قرانه بصور جديدة
موعد مباراة مصر والبرازيل و القنوات الناقلة
الماء المنكه الأشهر .. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في الحر
حظر الموبايل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 للطلاب و الملاحظين
انتهاكات وحشية إسرائيلية على لبنان تخلف 21 شهيدا
القيادة المركزية الأمريكية: اعتراض صواريخ ومسيرات أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز
فى ذكراه.. قصة إجبار محمود المليجي على طلاق فنانتين
ذكرى رحيل محمود المليجي.."شرير الشاشة المصرية"
شوبير: مصطفى دفع ثمن اسمي.. والحضري الأفضل في تاريخ حراسة المرمى بمصر
بورصة الدواجن الآن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقصت مصروفهم.. رسالة ساخرة من تركي آل الشيخ بعد ملاحظات عائلته على فيلم 7DOGS

تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
يمنى عبد الظاهر

داعب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، متابعيه بتعليق ساخر عقب عرض فيلم «7DOGS» على أفراد عائلته، وكشف عن ردود أفعالهم تجاه العمل بعد مشاهدته.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حساباته الرسمية تعليقًا طريفًا أوضح فيه أن عائلته أبدت إعجابها بالفيلم، لكنها في الوقت نفسه قدمت له عددًا من الملاحظات والانتقادات، مشيرًا إلى أنه تقبلها بصدر رحب، قبل أن يختتم حديثه مازحًا: "المهم تم تنقيص مصروفهم"


يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ، كان قد أعلن عن تحقيق فيلم 7DOGS رقمًا قياسيًا جديدًا فى شباك التذاكر السعودي، مؤكدًا أن العمل نجح فى كسر رقم أعلى افتتاحية فى تاريخ دور العرض بالمملكة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: «الحمد لله.. فى 6 أيام كسرنا رقم أعلى افتتاحية فى السينمات فى السعودية.. ولسه فاضل دخل اليوم عشان نقفل الأسبوع وإن شاء الله رقم جديد».

وأكد آلـ الشيخ أن الفيلم حقق 10.484.513 دولارًا إيرادات، مع بيع 1.412.693 تذكرة خلال أول 6 أيام فقط من طرحه بدور العرض السينمائية فى مختلف أنحاء العالم العربى، فى إنجاز يؤكد الإقبال الجماهيرى الكبير الذى يحظى به العمل.

ويُعد «7DOGS» من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية من حيث الميزانية، إذ بلغت تكلفة إنتاجه نحو 40 مليون دولار، ويجمع لأول مرة بين النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز فى بطولة مشتركة، بينما يتولى إخراجه الثنائى العالمى بلال العربى وعادل فلاح.

وتستند قصة الفيلم إلى فكرة أصلية للمستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع فريق Big Time، فيما كتب السيناريو والحوار محمد الدباح.

المستشار تركي آل الشيخ 7dogs العرض السينمائية أحمد عز كريم عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

السيدة واولادها

مشهد صادم أمام المقابر.. سيدة تحرض أبناءها بالدعاء علي والدهم.. الله يجحمك يا بابا

تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لتفعيل البطاقة بعد الحذف

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

ابنه شيرين عبد الوهاب

غياب شيرين عبد الوهاب يثير التساؤلات في حفل تخرج ابنتها.. وزينة تظهر بجوار مريم ووالدها

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

ترشيحاتنا

الأهلي

مستقبل موهبة القلعة الحمراء على الطاولة.. تمسك أهلاوي وعروض خارجية ومحلية قوية

ييس توروب

ناقد رياضي يكشف كواليس اتفاق الأهلي مع توروب وتسوية الشرط الجزائي

ارني سلوت

كودي جاكبو يعلق على إقالة سلوت: “قرار مؤسف بعد موسم صعب”

بالصور

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
لوتس أليترا X

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟.. خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد