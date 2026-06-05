كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل إصابته خلال أثناء تصوير فيلم 7 Dogs

كشف النجم كريم عبد العزيز عن تعرضه لإصابة عضلية في منطقة السمان، في أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد “7 Dogs”، موضحًا أن طبيعة المشهد كانت تتطلب مجهودًا بدنيًا مفاجئًا.

تفاصيل الإصابة أثناء التصوير

وقال كريم عبد العزيز، خلال لقائه في برنامج “سبوت لايت” مع الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد: “حصل عندي قطع في السمانة؛ لأن تصوير الفيلم كان فيه أكشن، وكان لازم أسخَّن كويس قبل المشهد”.

وأضاف: “جريت فجأة من ثبات لـ سبرنت، فحصل شد أو قطع في السمانة، بس الحمد لله أنا بمشي كويس وبخير”، مؤكدًا أنه تعافى ويستكمل نشاطه بشكل طبيعي.