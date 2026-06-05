كريم عبد العزيز عن “7 Dogs”: بنشتغل للناس وهدفنا تقديم عمل يستحقوه

أعرب النجم كريم عبد العزيز عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلمه الجديد “7 Dogs”، وتصدره قائمة إيرادات الأفلام المعروضة حاليًا بدور السينما، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل تقديرًا حقيقيًا لمجهود فريق العمل بالكامل.

وقال كريم عبد العزيز خلال لقائه في برنامج “سبوت لايت” مع الإعلامية شيرين سليمان المذاع على قناة صدى البلد: “الحمد لله يا رب، ربنا يديمها نعمة، إحنا في الآخر بنشتغل للناس، ومجهودنا كله عشان الجمهور”.



وأضاف أن العمل الفني ليس سهلًا، موضحًا: “إحنا في عز البرد وعز الحر شغالين، ومفيش عندنا أي مبررات، لأن الناس لازم تشوف اللي تستاهله وتستحقه”، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يأتي من تعب وتفاني فريق العمل.