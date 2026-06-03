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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالسينمات السعودية .. 7 dogs فى الصدارة وأسد بالمركز الخامس

سفن دوجز - أسد
سفن دوجز - أسد
أحمد البهى

تصدر فيلم" 7dogs" بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، شباك التذاكر فى السينمات السعودية علي مدار الأسبوع الماضي.

فيما جاء فى المركز الثاني فيلم “ الكلام علي ايه” من بطولة أحمد حاتم وانتصار وسيد رجب، وجاء فيلم “ أسد” من بطولة محمد رمضان، في المركز الخامس.

قصة فيلم أسد  

تدور أحداث فيم أسد في حقبة تاريخية حول شاب ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، الذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.

7dogs أحمد عز كريم عبد العزيز الكلام علي ايه فيلم أسد

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