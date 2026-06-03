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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح الفيلم السعودي "إسعاف" 11 يونيو على هذه المنصة

فيلم اسعاف
فيلم اسعاف
أحمد البهى

كشف منصة شاهد عن موعد طرح الفيلم السعودي" إسعاف"، والذي عرض خلال الفترة الماضية في السينمات السعودية وحقق نجاحًا كبيرًا . 

 من المقرر طرح فيلم اسعاف يوم 11يونيو الجاري، حيث تدور أحداثه في اطار كوميدي. 

فيلم "إسعاف" أول بطولة سينمائية لبسمة داود في المملكة العربية السعودية والتي تقوم فيه بدور لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض والتي تجمعها الأحداث بكلا من عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني) المسعفان اللذان يعملان في العاصمة السعودية الرياض.

فيلم "إسعاف" بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، والفنان محمد القحطاني، والفنانة بسمة داود، ويشاركهم في العمل مجموعة من الأسماء اللامعة ومنهم الفنان حسن عسيري والفنان فيصل الدوخي، والفنان أحمد فهمي، والفنان علي إبراهيم، والفنانة لطيفة المقرن، والفنان فهد البتيري، والفنانة نيرمين محسن، والفنان مهدي الناصر، والفنان سعيد صالح، الفنان مهند الصالح، وبندريتا ومن إخراج كولين توج.

إسعاف الفيلم السعودي إسعاف فيلم إسعاف

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