هل تتعاون داليا مبارك مع Hélène Ségara؟.. الفنانة تجيب

كشفت المطربه داليا مبارك عن تعاون فني جديد يجمعها بالمغنية الفرنسية Hélène Ségara، وذلك خلال تفاعلها مع متابعيها عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وردًا على سؤال أحد المتابعين حول إمكانية وجود عمل مشترك بينهما، أكدت داليا أنهما تعملان بالفعل على مشروع فني جديد.

رامي صبري يوجه رسالة دعم للمطربة السعودية داليا مبارك

وجه الفنان رامى صبرى رسالة دعم للمطربة السعودية داليا مبارك، بعد تراجعها عن قرار الاعتزال ومشاركتها من برامج ذا فويس كيدز الموسم الجديد.

وشارك صبرى مقطع فيديو لها عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق: "إنتى قمر وقلبك جميل وأنا بحبك يا صديقتى وأختى الحلوة".



أحيت الفنانة السعودية داليا مبارك، حفل «ساوندستورم» بمهرجان ميديل بيست، ليلة أمس السبت 14 ديسمبر، بمشاركة العديد من نجوم الغناء.

وقدمت داليا مبارك، خلال الحفل باقة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (عيونه ياه، رجال) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.