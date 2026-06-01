بعد شنو شنو .. بسام الترك : داليا مبارك لا تشبه أحداً

بعد مرور أسبوعين على إطلاق كليب "شنو شنو" الذي جمع النجمين محمود التركي وداليا مبارك من إخراج بسام الترك والذي اعتمد على تصوير هذا الديو بعيداً عن الدراما مع إصراره على أن يكون مليئاً بالطاقة الإيجابية تماشياً مع الموسيقا العالمية التي ميزت ألحان هذه الأغنية، مؤكداَ بأنه اعتمد على التركيز على الزوايا المميزة في التصوير والألوان لتكون النتيجة مختلفة وتجذب أي عين تراه، حتى أولئك الذين لا يفهمون اللغة العربية.

يشار إلى أن أغنية "شنو شنو" هي أغنية غزلية من كلمات محمد الواصف وألحان محمود التركي وتوزيع عثمان عبود وإشراف محمد درويش الزرعوني وتميزت بإيقاعها الحماسي الراقص.

وصور المخرج بسام الترك الاغنية على طريقة الفيديو كليب بأسلوب عصري عالمي وحقق الفيديو كليب ملايين المشاهدات منذ إطلاقه عبر قناتي داليا ومحمود على يوتيوب، كما تصدرت الترند على YouTube music بعدة دول عربية منها العراق، السعودية الاردن ، الكويت، اليمن، ليبيا، السويد.

ونشر مخرج العمل بسام الترك فيديو خاص على مواقع التواصل الاجتماعي من كواليس الفيديو كليب حيث الحماس والطاقة الايجابية كانا من عناصر نجاح العمل وانتشاره، وقال في تصريحات صحافية: "أنا فخور جداً بهذا العمل الذي حضرنا له أنا وداليا ومحمود والطاقم لأكثر من 15 يوم لنصل إلى هذه النتيجة". وأضاف الترك: "ركزت على طابع عالمي، بتصوير سينمائي بكاميرا أليكسا، مع فريق مبدع بالصورة، المونتاج، والألوان. أنا دائماً سعيد بالعمل مع داليا لأنها فنانة لا بتشبه أحداً، موهوبة، والغناء التعبيري يلبق لها، كما أن الكاميرا تحبها وهي من القلائل الذين يكونون أقوى من الكاميرا، ومحمود أبهرني بأول عمل يجمعني معه، وكل الاحترام لحضوره، فخور بأول دويتو يجمع داليا ومحمود، والنتيجة إيقاعية، إيجابية، وتمتع أي مشاهد".