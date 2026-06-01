الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

محمد المنزلاوي : العلمين الجديدة تؤكد قدرة الدولة على صناعة المستقبل

النائب محمد المنزلاوي
النائب محمد المنزلاوي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل إحدى أبرز ثمار المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها أصبحت نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية والاقتصادية يعكس حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مدينة العلمين الجديدة 

وقال المنزلاوي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مدينة العلمين الجديدة نجحت في التحول إلى مركز حضاري واستثماري متطور، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية حديثة ومشروعات تنموية عملاقة، ما جعلها وجهة واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية وساهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المدينة تجسد رؤية الدولة في بناء مدن ذكية ومستدامة وفق أحدث المعايير العالمية، مؤكدًا أن ما تحقق في العلمين الجديدة يعكس نجاح استراتيجية الدولة في إعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية وتوسيع الرقعة العمرانية خارج الوادي والدلتا.

دعم القطاع السياحي

وأشار المنزلاوي إلى أن الدولة استطاعت تحويل الساحل الشمالي من منطقة موسمية إلى محور اقتصادي وسياحي متكامل يعمل على مدار العام، وهو ما يعزز من مساهمة القطاعين السياحي والعقاري في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح أن الطفرة الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق العامة في مختلف أنحاء الجمهورية كانت عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين وتعزيز ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية في السوق المصرية، لافتًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد النائب محمد المنزلاوي على أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا عمليًا للجمهورية الجديدة، ورسالة واضحة تؤكد قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات عالمية المستوى في توقيتات قياسية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز فرص النمو والاستثمار خلال السنوات المقبلة.

