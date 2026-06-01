نائب: العلمين الجديدة نموذج عالمي للمدن الذكية ومقصد جاذب للاستثمارات

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا متكاملًا يعكس قدرة الدولة المصرية على بناء مدن ذكية ومستدامة وفق أفضل المعايير العالمية، مشيرًا إلى أنها أصبحت نموذجًا يحتذى به في إنشاء مدن حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وقال نوح، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مدينة العلمين الجديدة نجحت في تقديم تجربة تنموية متكاملة من خلال ما تضمه من مشروعات سكنية متطورة، ومناطق تجارية حديثة، ومراكز تعليمية وصحية وثقافية، إلى جانب شبكة متكاملة من المرافق والخدمات، الأمر الذي جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة على مدار العام، وليس خلال الموسم الصيفي فقط.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المدينة أصبحت منطقة جذب حقيقية للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما تمتلكه من مقومات تنموية وبنية تحتية متطورة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي المتميز على ساحل البحر المتوسط، وهو ما يعزز فرصها في استقطاب المزيد من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وأشار نوح إلى أن مدينة العلمين الجديدة أسهمت بشكل كبير في إعادة صياغة الخريطة التنموية للساحل الشمالي، وتحويله من منطقة موسمية إلى محور استثماري وسياحي عالمي، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز جهود الدولة في التوسع العمراني والتنمية الشاملة.

وأوضح أن ما تحقق في المدينة يعكس نجاح رؤية الدولة في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تستهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، مؤكدًا أن تلك الجهود تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والسياحة والتنمية الحديثة.