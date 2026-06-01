نائب: العلمين الجديدة نموذج حي لقدرة الدولة المصرية على تحويل الأحلام إلى واقع تنموي

أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز المشروعات القومية والتنموية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها لم تعد مجرد مدينة ساحلية جديدة على خريطة مصر، بل أصبحت نموذجًا متكاملًا لمدن الجيل الرابع التي تجمع بين التنمية العمرانية والسياحية والاستثمارية والتعليمية في آن واحد.

وقال النائب حسن عمر حسنين إن ما شهدته مدينة العلمين الجديدة من طفرة عمرانية وتنموية يعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة رسم الخريطة السكانية والتنموية لمصر، وخلق مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على استيعاب النمو السكاني، وتوفير فرص عمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن العلمين الجديدة تحولت من منطقة كانت مرتبطة في الذاكرة بالحرب والألغام إلى مدينة عالمية نابضة بالحياة، تضم مشروعات سكنية وسياحية وخدمية وتعليمية وترفيهية، بما يجعلها واحدة من أهم المدن الواعدة على ساحل البحر المتوسط، وواجهة حضارية تعكس حجم ما تشهده مصر من إنجازات في ملف التنمية الشاملة.

وأوضح النائب حسن عمر حسنين أن أهمية مدينة العلمين الجديدة لا تقتصر على كونها مقصدًا سياحيًا متميزًا، بل تمتد لتكون مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا متكاملًا، قادرًا على دعم قطاعات متعددة مثل السياحة، والعقارات، والخدمات، والتعليم، والأنشطة الترفيهية والثقافية، وهو ما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وعلى رأسها مدن الجيل الرابع، تؤكد أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تستهدف بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية متوازنة لا تتركز في القاهرة الكبرى فقط، بل تمتد إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد النائب حسن عمر حسنين على أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت رسالة واضحة للعالم بأن مصر تمتلك الإرادة والقدرة على صناعة مدن حديثة بمعايير عالمية، وأن التنمية لم تعد مجرد شعارات، بل واقع ملموس يراه المواطن في الطرق، والمدن، والمرافق، والخدمات، وفرص الاستثمار.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في العلمين الجديدة يمثل مصدر فخر لكل مصري، ودليلًا على أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء دولة عصرية قوية، قادرة على المنافسة، وجاذبة للاستثمار والسياحة، ومهيأة لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري.