رضا فرحات: العلمين الجديدة نموذج متكامل للجمهورية الجديدة ورسالة ثقة في قوة الدولة المصرية

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن مدينة العلمين الجديدة لم تعد مجرد مشروع تنموي أو امتداد عمراني على الساحل الشمالي، بل أصبحت تعبيرا واضحا عن فلسفة الدولة المصرية في بناء المستقبل، ونموذجا عمليا لما تستهدفه الجمهورية الجديدة من تنمية متكاملة قائمة على التخطيط والرؤية بعيدة المدى.

وأكد فرحات أن ما تحقق في مدينة العلمين خلال فترة زمنية قصيرة يعكس حجم الإرادة السياسية التي تقف خلف المشروعات القومية الكبرى، مشيرا إلى أن المدينة تقدم نموذجا مختلفا للتنمية لا يقتصر على البناء العمراني فقط، وإنما يمتد إلى خلق مجتمع متكامل تتوافر فيه مقومات الاستثمار والسياحة والسكن والخدمات وفرص العمل، بما يجعلها واحدة من أبرز المدن الحديثة في المنطقة.

وأوضح أن القيمة الحقيقية لمدينة العلمين تتجاوز كونها مدينة ساحلية أو مقصدا سياحيا، لأنها أصبحت مركزا اقتصاديا وتنمويا جديدا يفتح آفاقا واسعة أمام جذب الاستثمارات وتنشيط قطاعات حيوية متعددة، وفي مقدمتها السياحة والعقارات والخدمات والأنشطة التجارية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على النمو.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن العلمين الجديدة بعثت برسالة مهمة للداخل والخارج بأن مصر قادرة على تنفيذ مشروعات عملاقة وفق أعلى معدلات الجودة والسرعة والكفاءة، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية المعقدة التي يشهدها العالم، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري ويؤكد صلابة الدولة ومؤسساتها.

وأشار فرحات إلى أن استضافة مدينة العلمين للفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية خلال السنوات الأخيرة ساهم في تعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، ورسخ مكانتها كواجهة حضارية حديثة تعكس حجم ما تحقق من إنجاز داخل الدولة المصرية، مؤكدا أن المدينة أصبحت عنوانا للتنمية المصرية الحديثة ونقطة جذب حقيقية طوال العام، وليس خلال موسم الصيف فقط.

وشدد فرحات على أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز إنجازات الدولة المصرية في ملف التنمية العمرانية المستدامة، وتجسد قدرة مصر على تحويل الرؤية إلى واقع، والتخطيط إلى إنجاز ملموس، بما يعكس ثقة الدولة في مستقبلها وإيمانها بقدرتها على مواصلة البناء وتحقيق التنمية في مختلف المجالات.