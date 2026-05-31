وزير الدفاع الأمريكي يشيد بدور باكستان في خفض التصعيد وتعزيز الدبلوماسية الإقليمية
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
المالية: 30% زيادة فى موازنة الصحة و20% للتعليم.. نواب: الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.. والاستثمار في الانسان أولية وطنية
الرئيس السيسي يبحث خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والابتكار
موعد التدريب الأول لمنتخب مصر في أمريكا
تخفيض 50 % لاشتراكات مشروع المونوريل
ضبط المتهمين بالتعدي على عامل ووالدته بـ عصا خشبية
خالد الجمل يعلق على منشور دعاء فاروق بشأن تصوير البكاء والطواف: تعظيم شعائر الله أولى من توثيق اللحظات
غسان سلامة: قلعة الشقيف تجمع بين القيمة الأثرية والأهمية الاستراتيجية
عقب احتلال قلعة الشقيف.. نتنياهو يهدد بمزيد من التوغل في الأراضي اللبنانية
خارجية فرنسا: يجب فتح مضيق هرمز دون رسوم .. ولن ندفع ثمن حرب لا تخصنا
كنز عمره 1900 عام يظهر من بين الأعشاب.. اكتشاف أثري مذهل في حديقة منزل| إيه الحكاية
الإشراف العام
برلمان

برلماني: العلمين الجديدة أيقونة الجمهورية الجديدة ومحرك رئيسي لجذب الاستثمار والسياحة

أميرة خلف

أكد الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل واحدة من أبرز ثمار الجمهورية الجديدة وأحد أهم المشروعات القومية والتنموية التي نجحت الدولة المصرية في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المدينة أصبحت نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية الحديثة، يعكس رؤية الدولة في بناء مدن ذكية ومستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني وتعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح “جبيلي” أن العلمين الجديدة أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ومحاور حديثة ومرافق متكاملة، إلى جانب المشروعات الفندقية والسياحية الكبرى التي أسهمت في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن استضافة المدينة للفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات الدولية عزز من قدرتها على جذب الزوار والاستثمارات طوال العام.

تقديم نموذج جديد للتنمية السياحية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المدينة نجحت في تقديم نموذج جديد للتنمية السياحية من خلال تنويع المنتج السياحي المصري، حيث تجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية وسياحة المؤتمرات والمعارض، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الإشغال الفندقي ورفع حجم الإنفاق السياحي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

وأكد النائب أحمد جبيلي، أن المشروعات التي شهدتها مدينة العلمين الجديدة أسهمت في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها التشييد والبناء والاستثمار العقاري والسياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

ولفت “جبيلي”، إلى أن استمرار النشاط داخل مدينة العلمين الجديدة على مدار العام، ووجود الجامعات الدولية والمنشآت التعليمية والمراكز الطبية والمناطق التجارية والخدمية، يؤكد نجاح الدولة في تحويل المدن الجديدة إلى مجتمعات عمرانية متكاملة وليست مجرد تجمعات موسمية، مشددًا على أن التوسعات المستمرة والمشروعات الجديدة التي تشهدها المدينة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة.

