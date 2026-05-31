بورسعيد: الانتهاء من اللمسات النهائية لكوبري النصر العائم تمهيدًا لتشغيله رسميًا خلال أيام.. شاهد

تفقد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اليوم، اللمسات النهائية لأعمال كوبري "النصر العائم" الجديد، وذلك استعدادًا لافتتاحه وتشغيله خلال الأسبوع الحالي، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة التنقل بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الدكتور كمال النحاس ممثل هيئة قناة السويس و المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب و الاستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد والمهندسة احسان برمة مدير مديرية الطرق و المهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد و عدد من ممثلي هيئة قناة السويس والجهات التنفيذية المعنية

تطوير شامل بمحيط كوبري "النصر العائم" لتحقيق الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة

وخلال الجولة، تابع نائب المحافظ الأعمال النهائية بالكوبري، والذي يمثل إضافة جديدة لمنظومة النقل والمحاور المرورية بالمحافظة، ويسهم في تخفيف الضغط على كوبري النصر الحالي وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، خاصة مع التوسع العمراني والتنموي بمدينة بورفؤاد

كما تفقد أعمال اللاندسكيب بالمنطقة المحيطة بالكوبري وأعمال الرصف والتطوير بالطريق والمنطقة الرابطة بين الكوبري الجديد والكوبري القديم، لمتابعة جاهزية المحاور المرورية المحيطة بالمشروع وضمان سهولة الحركة وتحقيق الربط المروري المتكامل بالمنطقة

حيث شملت الأعمال تركيب كشافات تعمل بالطاقة الشمسية على جانبي المدخل، إلى جانب تنفيذ أعمال اللاندسكيب بطول 350 مترًا بالمنطقة الأمامية المطلة على الكوبري، لتحقيق الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

وأكد نائب محافظ بورسعيد أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية خلال المرحلة الحالية لضمان جاهزية الكوبري للتشغيل الرسمي وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ويقام كوبري "النصر العائم" الجديد بواسطة هيئة قناة السويس ويحظى بمتابعة مستمرة من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية.

ويقع الكوبري على بعد نحو 170 مترًا من الكوبري الحالي، بعرض 15 مترًا وحمولة تصل إلى 100 طن، بما يسمح باستيعاب الكثافات المرورية وتحقيق سهولة الحركة بين بورسعيد وبورفؤاد.