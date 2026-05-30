محافظ بورسعيد: انتظام كامل الخدمات والمرافق الحيوية طوال أيام عيد الأضحى المبارك

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن المحافظة نجحت في تنفيذ خطة العمل الخاصة بعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى انتظام جميع الخدمات والمرافق الحيوية بكافة أنحاء المحافظة طوال أيام العيد، دون تسجيل أي معوقات أثرت على سير العمل أو تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة عملت بكامل طاقتها خلال فترة العيد، حيث شهدت قطاعات النظافة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتموين، والشواطئ والحدائق العامة، انتظامًا ملحوظًا في مستوى الأداء، بما أسهم في توفير الأجواء المناسبة للمواطنين والزائرين.

نجاح خطة المحافظة في تأمين الخدمات وتحقيق الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

وأضاف المحافظ أن غرف العمليات المركزية والفرعية تابعت الموقف على مدار الساعة، وتم التعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى واردة، بما ساهم في الحفاظ على استقرار الخدمات وضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين خلال أيام العيد.

وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون أن رؤساء الأحياء وبورفؤاد ومديري المديريات الخدمية والعاملين بمختلف القطاعات التنفيذية كانو يتابعون ميدانيا ولحظيا الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن روح التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة كان لها دور رئيسي في نجاح خطة المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة شهدت حالة من الاستقرار والانضباط في مختلف القطاعات، مع استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما انعكس إيجابًا على مستوى رضا المواطنين وساهم في قضاء إجازة العيد في أجواء آمنة ومنظمة.

مشيرٱ إلى استمرار العمل بنفس وتيرة الجدية والمتابعة الميدانية بعد انتهاء إجازة العيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف القطاعات.