تدخل فوري.. نائب محافظ بورسعيد يستدعي شركة "النظافة " للتعامل مع تجمعات المياه بالضواحي

أجرى الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، جولة ميدانية موسعة بنطاق حي الضواحي، يرافقه فوزي الوالي، رئيس الحي، لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق، حيث تلاحظ له تدني مستوى النظافة ووجود تجمعات للمياه بمنطقتي "الأمل" و"شباب الخريجين".

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بضرورة التواجد الميداني المستمر في الشارع، وسرعة الاستجابة للتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على مستوى النظافة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وعلى الفور، أجرى نائب المحافظ تدخلاً ميدانياً حاسماً، حيث قام باستدعاء مسئولي وفرق عمل ومعدات شركة "النظافة " للخدمات البيئية الحديثة إلى موقع العمل، موجهاً بالتعامل اللحظي والفوري مع الموقف لرفع كفاءة المنطقة وإعادة المظهر الحضاري لها.

وشهدت المنطقتان على الفور انطلاق حملة مكثفة بحضور ومتابعة الدكتور عمرو عثمان، والأستاذ فوزي الوالي، شملت أعمال الكنس اليدوي والآلي، ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات، بالتوازي مع الدفع بسيارات الكسح لشفط وسحب كافة تجمعات المياه، وتطهير محيط العمارات السكنية لتسهيل حركة المرور وسير المواطنين.

وأكد الدكتور عمرو عثمان أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشدداً على مسئولي الشركة ورئاسة الحي بضرورة المتابعة الدورية وتكثيف ورديات العمل بتلك المناطق لعدم تكرار هذه الملاحظات، والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة تليق بأهالي بورسعيد.