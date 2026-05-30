أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق الدواجن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 30 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مع تسجيل تحركات محدودة ببعض الأصناف، وذلك في ظل استمرار توافر المعروض وانتظام عمليات التوريد من المزارع المحلية إلى الأسواق ومنافذ البيع المختلفة.

وأكد عدد من التجار أن حركة البيع والشراء تسير بصورة طبيعية، مدعومة بتوافر كميات مناسبة من الدواجن والبيض، مشيرين إلى أن الأسعار ما زالت مستقرة إلى حد كبير رغم التحديات التي يواجهها قطاع الثروة الداجنة، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح التجار أن الدواجن تظل من السلع الغذائية الأساسية التي تحظى بإقبال مستمر من المواطنين، باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين وأقل تكلفة مقارنة بالعديد من البدائل الأخرى، ما يحافظ على معدلات الطلب داخل الأسواق بمختلف مراكز المحافظة.

وبحسب الأسعار المتداولة اليوم، سجل كيلو الفراخ البيضاء ما بين 75 و100 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 95 جنيهًا، بينما سجلت الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلوجرام، كما وصل سعر كيلو البط البلدي إلى 150 جنيهًا، في حين سجل الديك الرومي نحو 270 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ سعر جوز الحمام البلدي حوالي 180 جنيهًا.

وفيما يتعلق بأسعار البيض، استقرت كرتونة البيض الأحمر عند نحو 120 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأبيض حوالي 100 جنيه، في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 150 جنيهًا، مع توافر كميات مناسبة داخل الأسواق والمحلات التجارية.

وأشار عدد من المربين إلى أن استقرار السوق خلال الفترة الحالية يعود إلى استمرار الإنتاج المحلي وانتظام عمليات التربية داخل المزارع، رغم الزيادة التي شهدتها أسعار الأعلاف خلال الأشهر الماضية، والتي تعد أحد أهم عناصر التكلفة في صناعة الدواجن.

وتتمتع محافظة الوادي الجديد ببيئة مناسبة لتربية الدواجن، ما يساعد على دعم الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات الأسواق بشكل مستمر، إلى جانب المتابعة البيطرية والإرشادية التي تقدمها الجهات المختصة للمربين لتحسين معدلات الإنتاج والحفاظ على صحة القطعان.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة حملاتها الدورية على الأسواق ومحال بيع الدواجن، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات الأسر الواحاتية..