قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
الجيش السوداني يسقط مسيَّرة في ولاية شمال كردفان
بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
ممنون لحصد لقب الدوري.. أول تعليق من سلوت بعد طرده من ليفربول
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس
بعد إقالته.. مدرب إسباني خلفا لآرني سلوت في ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

دوا جن ارشيفيه
دوا جن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق الدواجن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 30 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مع تسجيل تحركات محدودة ببعض الأصناف، وذلك في ظل استمرار توافر المعروض وانتظام عمليات التوريد من المزارع المحلية إلى الأسواق ومنافذ البيع المختلفة.

وأكد عدد من التجار أن حركة البيع والشراء تسير بصورة طبيعية، مدعومة بتوافر كميات مناسبة من الدواجن والبيض، مشيرين إلى أن الأسعار ما زالت مستقرة إلى حد كبير رغم التحديات التي يواجهها قطاع الثروة الداجنة، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح التجار أن الدواجن تظل من السلع الغذائية الأساسية التي تحظى بإقبال مستمر من المواطنين، باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين وأقل تكلفة مقارنة بالعديد من البدائل الأخرى، ما يحافظ على معدلات الطلب داخل الأسواق بمختلف مراكز المحافظة.

وبحسب الأسعار المتداولة اليوم، سجل كيلو الفراخ البيضاء ما بين 75 و100 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 95 جنيهًا، بينما سجلت الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلوجرام، كما وصل سعر كيلو البط البلدي إلى 150 جنيهًا، في حين سجل الديك الرومي نحو 270 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ سعر جوز الحمام البلدي حوالي 180 جنيهًا.

وفيما يتعلق بأسعار البيض، استقرت كرتونة البيض الأحمر عند نحو 120 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأبيض حوالي 100 جنيه، في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 150 جنيهًا، مع توافر كميات مناسبة داخل الأسواق والمحلات التجارية.

وأشار عدد من المربين إلى أن استقرار السوق خلال الفترة الحالية يعود إلى استمرار الإنتاج المحلي وانتظام عمليات التربية داخل المزارع، رغم الزيادة التي شهدتها أسعار الأعلاف خلال الأشهر الماضية، والتي تعد أحد أهم عناصر التكلفة في صناعة الدواجن.

وتتمتع محافظة الوادي الجديد ببيئة مناسبة لتربية الدواجن، ما يساعد على دعم الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات الأسواق بشكل مستمر، إلى جانب المتابعة البيطرية والإرشادية التي تقدمها الجهات المختصة للمربين لتحسين معدلات الإنتاج والحفاظ على صحة القطعان.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة حملاتها الدورية على الأسواق ومحال بيع الدواجن، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات الأسر الواحاتية..

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد دواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء: تشكيل لجان من الوزارة لتدقيق ومراجعة البيانات بشركات التوزيع

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يتابع عمل لجان المرور الميدانى والتفتيش على مراكز الخدمة والشحن

مترو

من أبوقير إلى محطة مصر.. كل ما تريد معرفته عن مشروع مترو الإسكندرية

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد