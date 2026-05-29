قطار المساعدات الإنسانية يستمر في عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يواصل تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الصعبة والأسر الأولى بالرعاية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في ثالث أيام عيد الاضحي المبارك جهوده في دعم الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية الصعبه من خلال لقاءاته الدورية بالمواطنين خلال استقباله للمواطنين بقاعه الاجتماعات بالديوان العام اليوم الجمعه وذلك في إطار حرصه على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا .

وذلك بحضور والأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وخلال اللقاء، قدم محافظ بورسعيد بعدد من المساعدات الإنسانية العاجلة للحالات المستحقة، والتي تضمنت صرف مساعدات مالية وتوزيع لحوم ومواد غذائية، بالإضافة إلى تسليم كوبونات لصرف السلع الأساسية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمام كبير بملف الحماية الاجتماعية، وتعمل على توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشتهم،مؤكدا على سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية والتعامل معها بصورة فورية، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ويراعي البعد الإنساني.

توفير مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية وكوبونات لصرف السلع للأسر الأولى بالرعاية

كما شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على استمرار تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الأولى بالرعاية من خلال لقاء المساعدات الانسانيه واللقاءات الفرديه والجماعية للمواطنين ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهد في تقديم كافة أوجه المساندة للأسر البسيطة ومحدودي الدخل.

واختتم محافظ بورسعيد اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم المختلفة، والعمل على تلبيتها في إطار القانون والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.

ويمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك:

[email protected]

مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة