الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استعدادًا لافتتاحه الأسبوع المقبل.. محافظ بورسعيد يتابع اللمسات النهائية لكوبري “النصر العائم”

تجهيزات مكثفة لضمان جاهزية الكوبري وتحقيق السيولة المرورية بين بورسعيد وبورفؤاد
محمد الغزاوى

تابع اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، اللمسات النهائية لأعمال إنشاء كوبري “النصر العائم” الجديد وذلك تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الأسبوع المقبل بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة التنقل بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

رافق المحافظ اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات التنفيذ بالكوبري، مؤكدا أن المشروع يمثل إضافة جديدة لمنظومة النقل والمحاور المرورية بالمحافظة ويسهم في تخفيف الضغط على كوبري النصر الحالي وتحقيق انسيابية الحركة المرورية خاصة مع التوسع العمراني والتنموي بمدينة بورفؤاد.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بالطريق والمنطقة الرابطة بين الكوبري الجديد والكوبري القديم، لمتابعة جاهزية المحاور المرورية المحيطة بالمشروع وضمان سهولة الحركة وتحقيق الربط المروري المتكامل بالمنطقة.

وشملت الأعمال تركيب كشافات تعمل بالطاقة الشمسية يمين ويسار المدخل، إلى جانب تنفيذ أعمال لاندسكيب بطول 350 مترا بالمنطقة الأمامية المطلة على الكوبري مع استمرار أعمال التجميل والتشجير لتحقيق الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية خلال المرحلة الحالية لضمان جاهزية الكوبري للتشغيل الرسمي وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة مراحل التنفيذ.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن مشروع كوبري “النصر العائم” الجديد يقام بواسطة هيئة قناة السويس ويحظى بمتابعة مستمرة من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية.

ويقع الكوبري على بعد نحو 170 مترًا من الكوبري الحالي، بعرض 15 مترًا وحمولة تصل إلى 100 طن بما يسمح باستيعاب الكثافات المرورية وتحقيق سهولة الحركة بين بورسعيد وبورفؤاد.

وأكد المحافظ أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.

