أول أيام عيد الأضحى.. جولات ميدانية وتكثيف أعمال النظافة في بورسعيد

محمد الغزاوى

 أجرى اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سلسلة من الجولات الميدانية المكثفة منذ الساعات الأولى لأول أيام العيد، لمتابعة انتظام الخدمات بمختلف المناطق الحيوية والمتنزهات والوقوف على مستوى الجاهزية وتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين والزائرين.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على توفير الأجواء المناسبة للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

واستهل محافظ بورسعيد جولاته بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد العباسي بحي العرب، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، حيث حرص المحافظ عقب الصلاة على تبادل التهاني مع المواطنين ومشاركتهم فرحة العيد، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير أفضل مستوى من الخدمات خلال أيام العيد.

كما تفقد محافظ بورسعيد الشاطئ والكورنيش لمتابعة مستوى النظافة العامة وانتظام الخدمات وتواجد فرق الإنقاذ، يرافقه الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، حيث شدد المحافظ على الحفاظ على الانضباط ومنع أي مظاهر عشوائية تعوق حركة المواطنين أو تهدد سلامتهم.

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ قيام عدد من قائدي الدراجات البخارية “الموتوسيكلات” بالسير داخل المناطق المخصصة للمواطنين ورواد الشاطئ، وعلى الفور وجه بمصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي سلوكيات تمثل خطورة على المواطنين.

وفي السياق ذاته، تفقد المحافظ حديقة فريال لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، حيث وجه بتكثيف أعمال النظافة والمتابعة المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، إلى جانب التأكيد على تواجد أفراد الأمن بصورة مستمرة لتنظيم الحركة وتحقيق الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة للأسر والأطفال.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار التواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة بكافة الحدائق والمتنزهات والشواطئ والمناطق الحيوية، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، بما يضمن ظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق وتحقيق الراحة والأمان للمواطنين وزائري بورسعيد خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

