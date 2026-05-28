تضامن الإسكندرية تفحص فيديو الاعتداء على طفلة من ذوي الهمم

أصدرت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة هالة جودة، بيانًا للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو منسوب إلى إحدى دور رعاية الأيتام لذوي الهمم بمحافظة الإسكندرية، وحرصًا من المديرية على متابعة كافة الشكاوى والوقائع المتداولة التي تمس حقوق الأبناء داخل مؤسسات الرعاية.

فحص الشكوى

وعلى الفور، تم توجيه الإدارة المختصة بالمديرية بسرعة التوجه إلى الدار محل الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حيال ما تم تداوله.

وأكدت المديرية أنه جارٍ فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بالدار، إلى جانب البدء في أعمال التحقيق والتحري للوقوف على حقيقة ما ورد بالفيديو المتداول، والتأكد من كافة الملابسات المرتبطة بالواقعة.

وشددت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية على أنه في حال ثبوت صحة الواقعة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بكل حزم تجاه الدار والمسؤولين عنها، دون تهاون، وذلك حفاظًا على حقوق الأبناء وضمان توفير أوجه الرعاية والحماية اللائقة لهم، في إطار الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة والرقابة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما تؤكد المديرية استمرارها في المتابعة الدورية لكافة دور الرعاية، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو مخالفات، بما يضمن حماية النزلاء وتوفير بيئة آمنة وإنسانية لهم.