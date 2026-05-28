قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية رمي الجمرات للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام
حسن الخاتمة.. وفاة حاج مصري في مشعر منى والصلاة عليه بالمسجد الحرام
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل العمل لإزالة التهديدات في كل الجبهات
بتهمة هدم قيم المجتمع.. حبـس كروان مشاكل 4 أيام على ذمة التحقيقات
فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد
تضامن الإسكندرية تفحص فيديو الاعتداء على طفلة من ذوي الهمم
قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وروسيا.. اعرف التردد
بيان عاجل من صندوق مكافحة الإدمان بشأن تصريحات "الحشيش غير مضر"
تشكيل منتخب مصر ضد تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 17
ستانلي كامل العدد.. نسب إقبال مرتفعة بجميع شواطئ الإسكندرية
إصابة 3 شباب في حادث انقلاب سيارة في براني بمطروح
خلاف على أولوية المرور.. ضبط طبيب بيطري ادعى كذبا اصطدام قائد سيارة بمجند شرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الإسكندرية تفحص فيديو الاعتداء على طفلة من ذوي الهمم

الدكتورة هالة جودة
الدكتورة هالة جودة
أحمد بسيوني

أصدرت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة هالة جودة، بيانًا للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو منسوب إلى إحدى دور رعاية الأيتام لذوي الهمم بمحافظة الإسكندرية، وحرصًا من المديرية على متابعة كافة الشكاوى والوقائع المتداولة التي تمس حقوق الأبناء داخل مؤسسات الرعاية.

فحص الشكوى

وعلى الفور، تم توجيه الإدارة المختصة بالمديرية بسرعة التوجه إلى الدار محل الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حيال ما تم تداوله.

وأكدت المديرية أنه جارٍ فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بالدار، إلى جانب البدء في أعمال التحقيق والتحري للوقوف على حقيقة ما ورد بالفيديو المتداول، والتأكد من كافة الملابسات المرتبطة بالواقعة.

وشددت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية على أنه في حال ثبوت صحة الواقعة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بكل حزم تجاه الدار والمسؤولين عنها، دون تهاون، وذلك حفاظًا على حقوق الأبناء وضمان توفير أوجه الرعاية والحماية اللائقة لهم، في إطار الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة والرقابة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما تؤكد المديرية استمرارها في المتابعة الدورية لكافة دور الرعاية، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو مخالفات، بما يضمن حماية النزلاء وتوفير بيئة آمنة وإنسانية لهم.

الإسكندرية تضامن دار رعاية هالة جودة دار أيتام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

خالد الغندور

خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور

الحرس الثوري

الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد “أكثر حسماً” على أي هجمات أمريكية جديدة

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

منتخب المغرب

المغرب والسنغال.. صدام قوي على بطاقة نهائي إفريقيا للناشئين

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

رشا عبد العال

الضرائب تعلن تفاصيل مشروع للربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة.. ما القصة؟

سعر الدولار

سعر الدولار في ثاني أيام العيد اليوم.. تفاصيل

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع سعر الذهب في السعودية أول أيام عيد الأضحى 2026

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد