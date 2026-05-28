خلاف على أولوية المرور.. ضبط طبيب بيطري ادعى كذبا اصطدام قائد سيارة بمجند شرطة

كشفت أجهزة الأمن، وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام قائد سيارة "ملاكى" بالإصطدام بمجند بأحد الأكمنة بالقاهرة بتاريخ 25 الجارى ولاذ بالفرار.

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن ، كما تبين عدم إصابة أى من مجندى الشرطة بالمكان المشار إليه بذات التاريخ ، وأمكن تحديد السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر) وبسؤاله أنكر إرتكابه الواقعة.

أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (طبيب بيطرى - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر) ، وبمواجهته أقر بحدوث خلاف بينه وبين قائد السيارة المشار إليه حول أولوية المرور قام على إثرها بنشر المنشور على النحو المشار إليه على خلاف الحقيقة نكايةً به.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.



