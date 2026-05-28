«ضرب الركاب وهدد حياتهم».. ضبط سائق ميكروباص بعد واقعة قيادة متهورة ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية، وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير برعونة ببنى سويف ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر والتعدى على الركاب بالسب حال إعتراضهم على ذلك.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة بنى سويف) ، وبسؤالها قررت بأنه بتاريخ 24 / الجارى وأثناء إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" تلاحظ لها والركاب قيام قائده بالسير برعونة معرضاً حياتهم للخطر وحال قيامهم بالإعتراض قام بالتعدى عليهم بالسب.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو"سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بذات دائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.