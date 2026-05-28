الضرائب تعلن تفاصيل مشروع للربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة.. ما القصة؟

تعتزم مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ العمل على تطوير شامل لمنظومة العمل في كافة الإدارات والمواقع والمأمورايات الضريبية المختلفة.

وتأتي تلك التحركات وفقُا لاستراتيجية متكاملة وجهت بها وزارة المالية بغرض الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للممولين ضمن استراتيجية تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي.

مشروع الربط الإلكتروني

كشفت رشا عبد العال، رئيس المصلحة عن أن هذه التحركات جاءت بتوجيه أحمد كجوك، وزير المالية؛ لبدء ثقة مبادلة بين كافة الأطراف المعنية في المنظومة الضريبية، إذ تعتمد تلك الاجراءات الاعتماد على تقنيات الذكاء الإصطناعي.

بحسب تقارير صادرة عن مصلحة الضرائب المصرية والتي تتضمن توسيع العمل على مشروع حالي تحت عنوان G2G أو الربط الإلكتروني؛ ويتضمن ربط قواعد البيانات المتعلقة بالمصلحة مع جهات الدولة المختلفة لتبادل والاطلاع على البيانات.

أكدت التقارير انه تم بالفعل الوصول إلى الربط الفعلي مع عدد من الجهات الحكومية.

وتعمد " الضرائب " في الوقت الحالي لإعداد خطة طموحة للتوسع مستقبلًا، بما يدعم جهود التحول الرقمي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.