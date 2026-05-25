توك شو

خالد عباس: العاصمة الإدارية سددت 32 مليار جنيه ضرائب.. واقتراب إطلاق المرحلة الثانية باستثمارات ضخمة

كشف خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن حجم الإنجازات والاستثمارات التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة خلال السنوات العشر الماضية، معلنًا قرب الانتهاء من المخطط النهائي للمرحلة الثانية خلال شهرين تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي على الأرض.

الإقبال الكبير من المستثمرين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أن الإقبال الكبير من المستثمرين والطلبات المتزايدة على المشروعات داخل العاصمة كانا من أبرز أسباب تسريع العمل في تخطيط المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بدأت بالفعل.

وأضاف خالد عباس أن المرحلة الثانية تمتد بشكل طولي استكمالًا للمرحلة الأولى، حيث يحدها جنوبًا طريق السخنة، وشمالًا طريق السويس، بينما ترتبط غربًا بالمرحلة الأولى وتمتد شرقًا نحو مناطق المرحلة الثالثة، مؤكدًا أن تكلفة البنية الأساسية في المرحلة الجديدة ستكون أقل مقارنة بالمرحلة الأولى، بسبب تنفيذ مرافق ومحطات ضخمة مسبقًا تستوعب التوسعات المستقبلية حتى المرحلة الثالثة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ محطة مياه تُعد الأكبر بتمويل خاص من الشركة، ومن المتوقع تشغيلها بالكامل خلال الربع الأول من العام المقبل.

 حجم الإنفاق على البنية الأساسية

وأكد أن حجم الإنفاق على البنية الأساسية للمرحلة الأولى تجاوز 200 مليار جنيه، فيما تخطت القيمة الإجمالية للأصول والاستثمارات 360 مليار جنيه.

شراء الكهرباء من وزارة الكهرباء

واختتم خالد عباس تصريحاته بالإشارة إلى أن الشركة سددت أكثر من 32 مليار جنيه ضرائب للدولة خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن الشركة تقوم بشراء الكهرباء من وزارة الكهرباء وإعادة توزيعها داخل العاصمة الإدارية وفقًا لرخصة التوزيع الممنوحة لها.

