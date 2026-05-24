خالد عباس: الوصول للعاصمة الجديدة أصبح لا يستغرق وقتا طويلا بفضل شبكة المواصلات الذكية

كشف خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العقارية، حقيقة عدم اعتماد الفيفا ستاد العاصمة الجديد بعد الشائعات المنتشرة بأنه غير مطابق للمواصفات، معلقا: كلها أخبار غير صحيح وشائعات مغرضة.

مباريات المنتخب وبطولة كأس عاصمة مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي: «استاد العاصمة لعبنا عليه مباريات المنتخب وبطولة كأس عاصمة مصر، وستاد مصر بالعاصمة الجديدة جاهز دائما ودورنا الدعم والتشجيع للمنتخب في الفترة المقبلة».

مفاجأة كبرى للشعب المصري

وتابع قائلا: «كل الدعم للمنتخب خلال مباراة مصر وروسيا وستقام احتفالية كبرى يوم الخميس المقبل، وهناك مفاجأة كبرى للشعب المصري قبل سفر بعثة مصر لأمريكا، ومحمد صلاح سيقود مباراة مصر وروسيا و70 قناة عالمية طلبت تغطية احتفالية مباراة مصر وروسيا».

مباراة مصر وروسيا

ونوه بأن مباراة مصر وروسيا بإستاد القاهرة مفتوحة مجانا أمام الجمهور، موضحا أنه سيكون هناك احتفالية كبيرة في النهر الأخضر لمشاهدة مباريات كأس العالم.

وبشأن مشروعات العاصمة الجديدة، اختتم قائلا: «الوصول للعاصمة الجديدة أصبح لا يستغرض وقتا طويلا بفضل شبكة المواصلات الذكية (المونوريل - القطار الكهربي) ومستقبل مصر في العاصمة للأجيال الجديدة».