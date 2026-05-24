الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العاصمة الإدارية ترد على شائعات أزمة إستاد مصر.. وتجهيزات ضخمة لاحتفالية المنتخب أمام روسيا

محمد البدوي

نفى المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العقارية ما تردد مؤخرًا بشأن عدم اعتماد استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح رئيس شركة العاصمة الإدارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي، أن الاستاد استضاف بالفعل مباريات للمنتخب الوطني وبطولة كأس عاصمة مصر، ما يؤكد جاهزيته الكاملة لاستقبال الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دعمًا كبيرًا للمنتخب المصري، خاصة خلال مواجهة مصر وروسيا، موضحًا أن هناك احتفالية ضخمة سيتم تنظيمها يوم الخميس المقبل، تتضمن مفاجآت خاصة للجمهور المصري قبل سفر بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن النجم محمد صلاح سيقود مواجهة مصر وروسيا، لافتًا إلى أن أكثر من 70 قناة عالمية طلبت تغطية الاحتفالية الخاصة بالمباراة، ما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالحدث.

كما أعلن أن مباراة مصر وروسيا على استاد القاهرة ستكون مجانية للجماهير، إلى جانب تنظيم فعاليات جماهيرية كبرى داخل منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية لمتابعة مباريات كأس العالم وسط أجواء احتفالية.

وفي سياق آخر، أكد رئيس شركة العاصمة الإدارية أن الوصول إلى العاصمة الجديدة أصبح أكثر سهولة بفضل مشروعات النقل الحديثة، مثل المونوريل والقطار الكهربائي، مشددًا على أن العاصمة تمثل مستقبلًا واعدًا للأجيال القادمة في مصر.

