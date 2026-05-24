خالد عباس: إستاد القاهرة يمثل مصدر تفاؤل للمنتخب الوطني.. وندعم كل ما يساهم في مساندة الفراعنة

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن هناك حالة من التفاؤل ترتبط باستاد القاهرة، باعتباره أحد الملاعب التي شهدت العديد من الإنجازات التاريخية لمنتخب مصر لكرة القدم على مدار السنوات الماضية.



وقال عباس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المنتخب الوطني حقق العديد من النجاحات والبطولات على أرض استاد القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل عاملًا معنويًا إيجابيًا لدى الجماهير والمهتمين بالشأن الرياضي.

تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني

وأضاف أن هناك حرصًا على تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني وتوفير أجواء جماهيرية مناسبة تمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل الاستحقاقات المقبلة، مؤكدًا أن مساندة المنتخب تمثل مسؤولية مشتركة وهدفها تحفيز اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية.

توفير أجواء احتفالية وتشجيعية

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى أهمية توفير أجواء احتفالية وتشجيعية تليق بالمنتخب المصري، بما يسهم في زيادة الحماس الجماهيري ودعم الفريق خلال المنافسات المقبلة.