الرئيس السيسي: المياه ركيزة للحياة والتنمية ومطلوب إدارة رشيدة للأنهار العابرة للحدود.. أحمد موسى: كل ركن في شارع الفن لوحة إبداعية | أخبار التوك شو

الرئيس السيسي في يوم أفريقيا: القارة السمراء تمتلك فرصًا واعدة لدخول مرحلة جديدة من البناء والتنمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا واعدة تؤهلها للانتقال إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مشددًا على أهمية استثمار الإمكانات والموارد الهائلة التي تزخر بها دول القارة، بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.



الرئيس السيسي في يوم أفريقيا: المياه ركيزة للحياة والتنمية ومطلوب إدارة رشيدة للأنهار العابرة للحدود

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قضية المياه تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان استمرارية الحياة وتحقيق التنمية المستدامة داخل القارة الإفريقية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبادئ الإدارة الرشيدة للموارد المائية بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب القارة.

الرئيس السيسي: نؤكد ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار العابرة للحدود

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود.

بعد المونوريل .. عمرو اديب: مصر الدولة الوحيدة التي لا تحتفل بمشروعاتها

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروعات تطوير كثيرة جرى إيقافها بمنطقة نزلة السمان منذ عصر الرئيس الراحل حسني مبارك ما يعني أن هناك مشكلة بهذه المنطقة.



الحفاظ على التراث.. محافظ القاهرة: مصر لا تبيع تاريخها بل تطوره

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الهدف الحالي يتمثل في جذب المزيد من السياح إلى منطقة وسط البلد، من خلال تنفيذ خطة شاملة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية واستعادة طابعها التراثي والثقافي المميز.

جاري تقييم الفكرة.. محافظ القاهرة: نخطط لتطبيق فكرة شارع الفن في أماكن جديدة

علق إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على فعاليات شارع الفن في وسط المدينة، قائلا:" إحنا عايزين نرجع القاهرة كما كانت قديما ".



على أنغام الطرب الأصيل.. أحمد موسى يشارك سيدة الغناء في شارع الفن| فيديو

أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة تفقدية في شارع الفن في وسط المدينة، على أنغام الطرب الأصيل.



وزير الصحة: الأهلي اعتذر عن السفر لبطولة أفريقيا لليد في الكونغو بسبب إيبولا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن مناطق انتشار فيروس إيبولا في الكونغو تستوجب الحذر .



بالمجان.. أحمد موسى: كل ركن في شارع الفن لوحة إبداعية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن شارع الفن بوسط القاهرة تحول إلى مسرح مفتوح، حيث أصبح كل ركن في الشارع لوحة فنية وزخرفة إبداعية تعكس طاقات شبابية مميزة.



الكلاب الضالة تستنزف المليارات.. الرفق بالحيوان تكشف عن خطة عاجلة لإنقاذ الشوارع والاقتصاد

قال الدكتور شهاب الدين عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، إن أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع وصلت إلى مرحلة حرجة وتجاوزت الخطوط الحمراء، مشيراً إلى أن المحافظات وأجهزة المدن بدأت بالفعل التحرك الفوري لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء للسيطرة على الظاهرة والحد من مخاطرها على المواطنين.



المتحدث باسم الشرطة السودانية: 93 ألف بلاغ سرقة سيارات خلال فترة الاضطرابات في الخرطوم

قال العميد فتح الرحمن محمد التوم المتحدث باسم الشرطة السودانية، إن الحرب في السودان خلفت أعدادًا كبيرة من المركبات والسيارات المدمرة أو المنهوبة، مشيرًا إلى أن السلطات تعاملت مع هذا الملف عبر آليات ميدانية وإلكترونية بهدف حصر السيارات المفقودة وإعادتها إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.



البترول: الاكتشافات الجديدة بالصحراء الغربية تعزز الإنتاج وتقلل الاعتماد على الاستيراد

قال المهندس محمود ناجي المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بأي اكتشافات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف، مشددًا على أن كل اكتشاف يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرات الدولة في قطاع الطاقة.