الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي في يوم أفريقيا: المياه ركيزة للحياة والتنمية ومطلوب إدارة رشيدة للأنهار العابرة للحدود

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قضية المياه تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان استمرارية الحياة وتحقيق التنمية المستدامة داخل القارة الإفريقية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبادئ الإدارة الرشيدة للموارد المائية بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب القارة.
 

مستقبل التنمية والتكامل الإقليمي

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، حيث أشار إلى أن اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي والمتعلق بقضية المياه، يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الملف الحيوي وتأثيره المباشر على مستقبل التنمية والتكامل الإقليمي داخل القارة.
 

استمرار الحياة وتعظيم مقدرات الشعوب

وأوضح الرئيس أن المياه تعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار الحياة وتعظيم مقدرات الشعوب الإفريقية، فضلًا عن دورها المحوري في دعم خطط التنمية وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأفريقية.
 

احترام قواعد القانون الدولي

وشدد الرئيس السيسي على أهمية احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية العابرة للحدود، وضرورة ضمان الإدارة الرشيدة لهذه الأنهار بما يحقق التوازن بين حقوق الدول المختلفة ويعزز أوجه التعاون الإقليمي.

حوكمة الأنهار الإفريقية

وأضاف أن تبني نهج قائم على حوكمة الأنهار الأفريقية بصورة فعالة من شأنه تحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم مناخ السلام والحفاظ على السلم والأمن داخل القارة.


وأكد الرئيس أن التعاون والتكامل يجب أن يكونا أساس التعامل مع القضايا المائية المشتركة، بما يسهم في تحويل الموارد الطبيعية إلى عوامل للتنمية والازدهار بدلاً من أن تصبح سببًا للتوترات والنزاعات.
 

مبادئ الشراكة والتضامن الإفريقي

وأشار إلى أن هذه الرؤية تأتي في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشراكة والتضامن الأفريقي وتعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول القارة.

