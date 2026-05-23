المتحدث باسم الشرطة السودانية: 93 ألف بلاغ سرقة سيارات خلال فترة الاضطرابات في الخرطوم

قال العميد فتح الرحمن محمد التوم المتحدث باسم الشرطة السودانية، إن الحرب في السودان خلفت أعدادًا كبيرة من المركبات والسيارات المدمرة أو المنهوبة، مشيرًا إلى أن السلطات تعاملت مع هذا الملف عبر آليات ميدانية وإلكترونية بهدف حصر السيارات المفقودة وإعادتها إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة السودانية، خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير في برنامج "الحصاد الأفريقي"، على شاشة " القاهرة الإخبارية"، أن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت أكثر من 93 ألف بلاغ بشأن سيارات تعرضت للنهب خلال فترة وجود «المليشيا المتمردة» في ولاية الخرطوم، موضحًا أن أعدادًا ضخمة من المركبات كانت متناثرة في الطرقات والميادين العامة داخل الولاية، ما استدعى تشكيل لجنة متخصصة لسحب هذه المركبات وتجميعها في مواقع محددة.

وأوضح العميد فتح الرحمن محمد التوم أن اللجنة المختصة تمكنت حتى الآن من جمع أكثر من 13 ألف سيارة، جرى توزيعها على 44 ميدانًا في محليات ولاية الخرطوم المختلفة، لافتًا إلى أن عملية تسليم السيارات لأصحابها تتم بعد استكمال الإجراءات الجنائية المرتبطة بالبلاغات، بالتنسيق مع النيابة العامة والتحقق من هوية مالك المركبة عبر أنظمة المرور والأدلة الجنائية.

وأكد المتحدث باسم الشرطة السودانية أن الجهات المعنية تعتمد على الفحص الأساسي لهياكل المركبات وأرقامها للتأكد من ملكيتها قبل تسليمها، مشددًا على أن اللجنة تناشد المواطنين الذين لم يبلغوا حتى الآن عن سياراتهم المفقودة ضرورة التقدم ببلاغات عبر منصة البلاغ الإلكتروني أو من خلال أقسام الشرطة المنتشرة في مختلف أنحاء السودان.

وأشار إلى أن الشرطة دعت كذلك المواطنين الذين فقدوا سياراتهم إلى متابعة منصات المكتب الصحفي للشرطة أو مراجعة شرطة ولاية الخرطوم، للتأكد مما إذا كانت مركباتهم ضمن السيارات التي جرى ضبطها وتحريزها داخل الميادين المخصصة لذلك، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاسترداد القانونية.