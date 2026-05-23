إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم

أصيب فلسطينيان اثنان بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية وطبية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار، وتمركزت في مناطق: "المثلث"، والصوصة، وحارتي الديرية، ووسط البلد"، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، والصوت، ما أسفر عن إصابة مواطنين بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية، نقلا على إثرها إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، أصيب 4 فلسطينيين في هجوم نفذه مستوطنون على "واد الرخيم" في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لـ"وفا" إن عددا من المستوطنين المسلحين هاجموا المواطنين في "واد الرخيم"، ما تسبب بإصابة المواطنين الأربعة بجروح، وبالاختناق بغاز الفلفل، نقلوا على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي، حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

كما هاجم مستوطنون، اليوم، منازل المواطنين في منطقة "خلة النحلة" القريبة من قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين هاجموا المنازل بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.