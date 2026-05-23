للأطفال وذوي الهمم.. احتفالية محاكاة لمناسك الحج بأكاديمية الفنون غدا

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، احتفالية كبرى بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تستهدف جميع الفئات العمرية وذوي الهمم غدا الأحد، انطلاقاً من دورها المجتمعي وحرصها على ترسيخ القيم الدينية والوطنية.

تقدم الأكاديمية خلال الاحتفالية تجربة تعليمية وتفاعلية استثنائية، نجح خلالها فريق عمل متحف الفنون الشعبية في تصميم نماذج محاكاة دقيقة لطقوس ومناسك الحج، شملت إنشاء مجسمات لجبل عرفات، والهدي، والكعبة المشرفة، وموقع رمي الجمرات، بما يمكّن الأطفال وطلاب المدارس الثقافية وذوي الهمم من معايشة رحلة الحج بأسلوب واقعي ومبسط يرسخ المعاني الروحانية في نفوسهم.

ومن المقرر أن تُقام الفعالية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بساحة المعهد العالي للفنون الشعبية، تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن رئيس الأكاديمية، وإشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية.