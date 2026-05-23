الرئيس السيسي في يوم أفريقيا: القارة السمراء تمتلك فرصًا واعدة لدخول مرحلة جديدة من البناء والتنمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا واعدة تؤهلها للانتقال إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مشددًا على أهمية استثمار الإمكانات والموارد الهائلة التي تزخر بها دول القارة، بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

الاحتفال بيوم إفريقيا

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، حيث وجّه التهنئة إلى قادة وشعوب القارة الأفريقية بهذه المناسبة التاريخية التي تتزامن مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، والتي وصفها أنها جسدت منذ انطلاقها إرادة الشعوب الإفريقية في التحرر والوحدة، وأسست لمرحلة مهمة من العمل الأفريقي المشترك.

تعظيم الاستفادة من الموارد

وأشار الرئيس السيسي إلى أن إفريقيا تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تعتمد على ما تمتلكه من ثروات وإمكانات ضخمة، موضحًا أن العنصر الأهم في تلك المرحلة يتمثل في إرادة الشعوب الإفريقية وعزمها الراسخ على تعظيم الاستفادة من مواردها وتحقيق التنمية المستدامة.

احتفالية مصر بيوم إفريقيا

وأعرب الرئيس عن فخره بأن تأتي احتفالية مصر بيوم إفريقيا هذا العام من قلب جامعة القاهرة، مؤكدًا أن هذا الصرح العلمي العريق لم يقتصر تأثيره على مصر وحدها، بل امتد ليشمل مختلف دول إفريقيا والشرق الأوسط.



وأضاف أن الجامعة، منذ تأسيسها عام 1908، لعبت دورًا محوريًا في نشر المعرفة وتشكيل الوعي وبناء الإنسان العربي والإفريقي، بما يعكس الدور التاريخي للمؤسسات التعليمية في دعم مسيرة التنمية والتعاون بين الشعوب.

تعزيز أواصر التعاون

وتأتي احتفالية يوم أفريقيا في إطار التأكيد على تعزيز أواصر التعاون بين دول القارة ودعم جهود التكامل والتنمية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر تقدمًا للشعوب الأفريقية.